Gioia del Colle, al Teatro Rossini in scena “Tanto vale divertirsi”

GIOIA DEL COLLE - Prosegue la stagione 2025/2026 delcon un nuovo appuntamento di prosa: venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 21:00 andrà in scena, spettacolo della compagnia Uno&Trio.

Ispirato a fatti realmente accaduti nel campo di transito di Westerbork, in Olanda, durante la Seconda Guerra Mondiale, lo spettacolo racconta la vicenda di attori comici di origine ebraica costretti a esibirsi in spettacoli leggeri per ottenere una temporanea immunità dai campi di sterminio. A pochi giorni dal Giorno della Memoria, la rappresentazione invita il pubblico a riflettere sulla tragedia della Shoah, unendo storia e teatro.

Gli attori Antonella Carone, Tony Marzolla e Loris Leoci porteranno in scena le storie di questi artisti tra intrattenimento e sopravvivenza. Per le scuole secondarie di secondo grado di Gioia del Colle sono previste anche matinée dedicate.

I biglietti sono disponibili al botteghino del Teatro Rossini mercoledì 21 gennaio 2026 dalle 10:00 alle 12:00 e venerdì 23 gennaio 2026 a partire dalle 18:30. È possibile acquistare i biglietti anche online tramite Vivaticket: Acquista qui.