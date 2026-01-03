Crans-Montana, disperso Achille Barosi: l’ultimo avvistamento mentre rientrava nel locale per prendere giacca e cellulare

CRANS-MONTANA - Tra i dispersi dopo l’incendio al bar Le Constellation di Crans-Montana c’è anche Achille Osvaldo Giovanni Barosi, 16enne milanese. Il giovane è stato segnalato sulla pagina Instagram, creata temporaneamente per aiutare nelle ricerche.

Secondo quanto riferito dal cugino Edoardo Sparacino, Achille è stato visto l’ultima volta alle 1:30 del primo gennaio mentre rientrava nel locale per recuperare la giacca e il cellulare. Nella foto condivisa dai familiari viene fornita anche una descrizione fisica: altezza 1,85 m, capelli biondi, occhi azzurri. Potrebbe indossare una collanina con la Madonnina. Al momento è senza documenti e potrebbe essere ricoverato come “paziente ignoto” a Sion, Losanna o Zurigo.

“Ho parlato con gli amici di Achille che erano lì e mi hanno raccontato che mio cugino era rientrato un momento nel locale quando c'è stata l'esplosione”, racconta Edoardo all’Ansa. I genitori di Achille, che si trovavano a Crans-Montana per le vacanze nella casa di famiglia, sono sul posto insieme ad altri familiari e al cane di Achille.

Il ragazzo frequenta il liceo artistico delle Orsoline e, secondo i familiari, è molto talentuoso nel disegno. La speranza dei parenti e degli amici è di rintracciarlo tra i feriti non ancora identificati.