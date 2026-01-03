Crans-Montana, disperso il 16enne Giovanni Tamburi: l’appello disperato della madre

CRANS - MONTANA - “Aiutatemi a ritrovare mio figlio”. È il drammatico appello di una donna di Bologna che sta cercando il figlio Giovanni Tamburi, 16 anni, tra i dispersi italiani nel devastante incendio al locale Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera.

Il ragazzo si trovava in vacanza con il padre e alcuni amici quando, nella notte di Capodanno, si è recato nel locale teatro della tragedia. Secondo quanto raccontato dalla madre, Giovanni aveva il cellulare scarico e, dopo lo scoppio dell’incendio, sarebbe scappato insieme agli amici, ma da quel momento non è più stato rintracciato.

“La porta era stretta e l’unica via di fuga era una scala”, ha aggiunto la madre, riferendo che il figlio portava al collo una catenina d’oro con l’immagine di una Madonnina, elemento che potrebbe aiutare nella sua identificazione.

Le autorità svizzere continuano le operazioni di soccorso e identificazione delle vittime e dei dispersi, mentre la Farnesina resta in contatto con le famiglie italiane coinvolte. La speranza dei genitori, e di tutti coloro che attendono notizie, è che Giovanni possa essere tra i feriti non ancora identificati.