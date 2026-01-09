Crans-Montana, media: arrestato Jacques Moretti

CRANS - MONTANA - È stato posto in custodia cautelare Jacques Moretti, gestore del bar Le Constellation di Crans-Montana, teatro del devastante incendio costato la vita a 40 persone e che ha provocato 116 feriti nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio. Lo riferisce l’emittente francese Bfmtv. Insieme a lui, anche Jessica Moretti è stata ascoltata questa mattina per la prima volta dal pubblico ministero del Canton Vallese in qualità di indagata.

La Procura vallesana, coordinata da Beatrice Pilloud, contesta ai coniugi i reati di omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo. Gli investigatori stanno analizzando un video nel quale si vedrebbe Jessica Maric fuggire dalle fiamme con la cassa del locale sottobraccio, elemento ora al vaglio degli inquirenti.

Intanto oggi è lutto nazionale in Svizzera. La commemorazione ufficiale si tiene a Martigny, alla presenza del presidente francese Emmanuel Macron e del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il cardinale Baldo Reina celebrerà una messa in suffragio delle vittime, alla quale parteciperanno anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, membri del governo e altri leader politici. In segno di rispetto, gli aeroporti svizzeri osserveranno un minuto di silenzio nazionale: nessun aereo decollerà o atterrerà negli scali controllati da Skyguide durante la commemorazione.

Sul fronte giudiziario, oltre all’inchiesta aperta dalla Procura di Parigi, anche la Procura di Roma ha avviato un procedimento per omicidio e incendio colposi. L’ufficio capitolino è competente per i presunti reati commessi all’estero che hanno coinvolto cittadini italiani tra le vittime e i feriti.

Nel corso della conferenza stampa organizzata dall’Ordine dei giornalisti e dall’Associazione della stampa parlamentare, la premier Giorgia Meloni ha espresso cordoglio per le famiglie colpite dalla tragedia, sottolineando come quanto accaduto non possa essere considerato una fatalità ma il risultato di gravi responsabilità che dovranno essere accertate e perseguite.