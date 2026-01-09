Natuzzi, positivi i risultati del tavolo di crisi: Decaro, “Lavoro priorità del mandato”

BARI - Si sono chiusi con esiti positivi i lavori del tavolo di crisi convocato dalla task force regionale Occupazione sulla vertenza Natuzzi, a cui hanno partecipato il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, il presidente del Sepac Leo Caroli, le principali sigle sindacali, il sindaco di Santeramo Vincenzo Casone e Giampietro Castano, consigliere del Mimit.

L’azienda, rappresentata dal patron Pasquale Natuzzi, dal direttore Enzo De Fusco e dal responsabile risorse umane, si è impegnata a rivedere il piano industriale presentato a dicembre e a valutare la ripresa degli investimenti per rendere le attività produttive sostenibili, con il supporto di misure regionali per politiche attive del lavoro e sviluppo economico.

“Sanità e lavoro sono priorità del mio mandato – ha dichiarato Decaro –. La vertenza Natuzzi non è solo una crisi industriale, ma una parte della storia del territorio. La Regione farà la sua parte per garantire continuità a una grande esperienza industriale e umana, collaborando con aziende, sindacati e amministrazioni locali per costruire un futuro sostenibile”.

Per Leo Caroli, presidente della task force Occupazione, “l’azienda ha confermato apertura al confronto, esuberi zero e possibilità di politiche di incentivazione volontarie. È emersa la disponibilità a costruire un progetto industriale sostenibile e condiviso, con tavoli tecnici già programmati per definire gli investimenti e il piano definitivo da portare al confronto sindacale”.

I prossimi passaggi prevedono ulteriori tavoli tecnici e un incontro finale in Regione prima del confronto al Mimit, fissato per il 4 febbraio 2026.