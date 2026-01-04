Crans-Montana: salgono a 24 le vittime identificate, indagati i gestori del locale

CRANS - MONTANA – Sale a 24 il numero delle vittime identificate dell’incendio scoppiato la notte di Capodanno nel locale “Le Constellation”, che ha provocato la morte di 40 persone e numerosi feriti. Le prime vittime identificate avevano tra i 16 e i 17 anni e provenivano da Bologna, Milano e Genova.

La Procura del Cantone Vallese ha iscritto nel registro degli indagati i due proprietari del locale, accusati di omicidio colposo. Secondo le autorità, il locale disponeva di una uscita di sicurezza, ma alcuni testimoni riferiscono che la via di fuga era bloccata al momento dell’incendio, contribuendo alla tragedia.

Il bilancio dei feriti rimane grave: nove italiani sono ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano, alcuni in condizioni critiche. Le indagini della Procura mirano a ricostruire con precisione le dinamiche del rogo e a verificare eventuali responsabilità legate alla sicurezza del locale.

L’incendio di Crans-Montana rappresenta una delle più drammatiche tragedie recenti in Europa, con un impatto profondo sulle famiglie delle vittime e sulla comunità internazionale.