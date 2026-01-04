Discarica Martucci, i sindaci di Mola di Bari e Conversano chiedono la chiusura definitiva del Lotto II

CONVERSANO - I sindaci di Mola di Bari e Conversano, Giuseppe Colonna e Giuseppe Lovascio, hanno scritto all’Ufficio di Presidenza della Giunta Regionale e agli uffici competenti della Regione Puglia per sollecitare la chiusura definitiva del Lotto II della discarica di servizio e soccorso di contrada Martucci.

Nella lettera, i primi cittadini richiamano quanto previsto dal Piano Regionale dei Rifiuti approvato dal Consiglio Regionale il 14 dicembre 2021, sottolineando che l’entrata in esercizio del Lotto II è vincolata all’avvio delle misure ambientali e tecniche da parte di AGER, con la chiusura definitiva delle vasche prevista entro il 2025.

Colonna e Lovascio evidenziano inoltre che il procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativo al Lotto II incontra ancora problematiche di carattere tecnico e ambientale, mentre sul Lotto III i Comuni stanno proseguendo con le attività investigative e la pianificazione delle opere di riqualificazione, con il supporto della Regione. Viene inoltre ribadita la necessità di estendere le attività di messa in sicurezza anche sul Lotto I e sull’intera area di contrada Martucci.

“I rappresentanti dei Comuni – scrivono i sindaci – chiedono che si dia corso a quanto previsto dal Piano Regionale dei Rifiuti vigente e si acclarino in maniera definitiva la chiusura del Lotto II, nel rispetto della volontà unanime delle comunità locali e delle disposizioni normative e giurisprudenziali, tra cui la sentenza CEDU del 30 gennaio 2025 nel caso Cannavacciuolo e altri contro l’Italia, secondo cui l’inquinamento ambientale sistemico costituisce violazione dei diritti fondamentali della persona”.

La richiesta segna un nuovo passo nella gestione della discarica di contrada Martucci, struttura che da anni rappresenta una delle principali preoccupazioni ambientali e sanitarie per le comunità di Mola di Bari e Conversano.