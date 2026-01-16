D94 Complanare Sud di Bari: chiuso stanotte il tratto SS16 Tangenziale-Modugno verso A14

ROMA – Sulla D94 Complanare sud di Bari, per lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di oggi, venerdì 16 gennaio, alle 6:00 di domani mattina, sabato 17 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS16 Tangenziale di Bari e Modugno, in direzione A14 Bologna-Taranto verso Pescara.

Percorsi alternativi

Chi proviene da Brindisi dovrà uscire allo svincolo 7B della Tangenziale, immettersi sulla SS96 Bari-Altamura verso Altamura, fino allo svincolo Bari Zona Industriale e rientrare sulla A14 alla stazione di Bari Nord.

Chi proviene da Foggia dovrà uscire allo svincolo 7 della Tangenziale, rientrare in direzione Foggia, uscire poi allo svincolo 7B, proseguire sulla SS96 verso Altamura e raggiungere lo svincolo Bari Zona Industriale per entrare in A14 alla stazione di Bari Nord.

Aggiornamenti

