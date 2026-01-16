Sequestro di armi a Torremaggiore: il plauso dell’Amministrazione alla Polizia Locale

TORREMAGGIORE - Nel corso delle attività di controllo del territorio e delle aree rurali dell’agro di Torremaggiore, svolte durante il pattugliamento serale, la Polizia Locale ha portato a termine un rilevante sequestro di armi, a testimonianza dell’impegno costante profuso nella tutela della sicurezza pubblica.Durante il servizio, gli agenti della Polizia Locale, coordinati dal Comandante Dott. Donato Sangiorgio, hanno intercettato un’autovettura che, alla vista della pattuglia, arrestava improvvisamente la marcia. I soggetti a bordo si davano quindi alla fuga, facendo perdere le proprie tracce nelle campagne circostanti.La successiva perquisizione del veicolo consentiva di rinvenire un borsone contenente un fucile a canne mozze, una pistola con caricatore, un passamontagna e numerose cartucce a pallettoni. Un ritrovamento di particolare gravità, che evidenzia l’efficacia del controllo del territorio, in modo particolare nelle ore notturne.A nome mio personale, dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità torremaggiorese, rivolgo un sentito ringraziamento all'Assessorato alla Polizia Locale guidato da Ilenia Coppola e al Comando di Polizia Locale per la professionalità, la dedizione e il costante presidio del territorio, svolto quotidianamente anche in sinergia con l’Arma dei Carabinieri, a beneficio della sicurezza urbana e della vivibilità della nostra città.