Laurea e maternità nello stesso giorno: la storia di Martina a Lecce

LECCE - Non capita tutti i giorni di laurearsi e poche ore dopo diventare mamma. È successo ieri all’ospedale Vito Fazzi di Lecce: protagonista Martina Maggio, 27enne originaria di San Cassiano e agente di polizia locale a Montenero di Bisaccia.

Collegata da remoto con l’università di Bari, Martina ha conseguito la laurea triennale in psicologia direttamente dal letto del reparto di ostetricia e ginecologia. Il parto, previsto inizialmente per febbraio, è stato anticipato per motivi clinici.

Alle 9.40 è arrivata la proclamazione, e un’ora e mezzo dopo, alle 12.17, è nato Francesco, 2 chili e 600 grammi. Madre e figlio stanno bene, senza complicazioni, in quello che può essere definito un evento storico e straordinario.