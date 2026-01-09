Decaro firma i primi decreti: Pellegrino capo di gabinetto, Lanza avvocatura regionale e Vinella portavoce

BARI – Mentre impazza il toto-nomine a Lungomare Nazario Sauro, il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha firmato ieri i primi decreti relativi al suo staff ristretto. Capo di gabinetto sarà il dottor Pellegrino, già direttore generale al Comune di Bari; confermata l’avvocato Rossana Lanza alla guida dell’avvocatura regionale, mentre Aurelia Vinella ricoprirà il ruolo di portavoce.

L’attenzione è ora tutta rivolta alla Corte d’Appello di Bari, pronta a proclamare i 50 nuovi consiglieri regionali, passaggio atteso nelle prossime ore o, al più tardi, all’inizio della prossima settimana. Secondo i rumors, l’elenco definitivo degli eletti dovrebbe ricalcare quello diffuso subito dopo il voto.

Subito dopo la proclamazione, Decaro presenterà la nuova giunta: otto assessori scelti dal consiglio regionale e due esterni. La distribuzione dei posti prevede cinque incarichi, compresa la presidenza del consiglio, al Partito Democratico; due alla lista Decaro presidente; e uno ciascuno a Movimento 5 Stelle e Per la Puglia.

Tra i papabili, l’uscente assessore Pd Pentassuglia è in pole position per guidare la Sanità. Con lui potrebbero entrare le Dem Ciliento e la new entry Vaccarella, insieme al fedelissimo del presidente Paolicelli. Resta in forse l’ingresso come assessore esterno dell’ex governatore Emiliano, con possibili deleghe a crisi industriali o legalità. Più probabile, invece, l’assessorato esterno ad Alleanza Verdi e Sinistra, rimasta fuori dal consiglio insieme ai Popolari per effetto della soglia di sbarramento.