Puglia fortunata: vincite da 72.500 euro con Lotto e 10eLotto
BARI – Nell’ultima estrazione del Lotto e del 10eLotto, la fortuna ha baciato la Puglia, con premi complessivi per 72.500 euro.
Vincita da 22.500 euro a Toritto
A Toritto, in provincia di Bari, un giocatore ha centrato il terno secco 1-5-56 sulla ruota di Bari, incassando 22.500 euro. La giocata vincente è stata effettuata in Piazza Vittorio Emanuele.
50.000 euro a Monopoli con il 10eLotto
A Monopoli, invece, un altro fortunato ha vinto 50.001 euro con il 10eLotto grazie a un ‘9’ oro in un’estrazione frequente. La schedina vincente è stata giocata nel locale di Largo Stazione.
Le vincite confermano la Puglia tra le regioni più fortunate dell’ultimo concorso, con premi significativi distribuiti su più città.