“È arrivata la Befana”: a Trani una festa gratuita e inclusiva per l’Epifania

TRANI - La magia dell’Epifania torna ad animare il centro di Trani con l’ottava edizione di, l’iniziativa promossa dacon il sostegno della, dedicata ai bambini e alle famiglie. L’appuntamento è fissato per, cuore pulsante della città.

Protagonista dell’evento sarà la tradizionale Befana, pronta a distribuire 1.500 calze gratuite, alle quali si aggiungono 100 calze senza glutine, pensate per rispondere alle esigenze alimentari dei bambini con intolleranze. Un’attenzione concreta che rafforza il carattere inclusivo dell’iniziativa, con l’obiettivo di garantire a tutti i più piccoli la possibilità di vivere pienamente la festa.

La mattinata sarà arricchita da un articolato programma di animazione: musica e intrattenimento con il dj Vittorio Cassinesi, giochi e momenti di allegria, mentre gli elfi danzanti contribuiranno a creare un’atmosfera colorata e coinvolgente, trasformando la piazza in uno spazio di incontro e condivisione.

L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione di numerose realtà del territorio, tra cui Società Cooperativa Sociale Trani SOS, Trani Autism Friendly, Durante e Dopo di Noi, Il Giornale di Trani, Trani Viva e Trani Dance Scuola di Ballo, che insieme hanno costruito una rete di volontariato, inclusione e partecipazione attiva.

“È arrivata la Befana” si conferma così come uno degli appuntamenti più sentiti del calendario cittadino, capace di coniugare tradizione e attenzione sociale, restituendo all’Epifania il valore autentico dell’incontro e della solidarietà.

La giornata del 6 gennaio proseguirà anche in serata con un altro momento significativo per la città. Alle ore 18:30, sempre da Piazza Libertà, partirà il corteo storico per l’Arrivo dei Re Magi, iniziativa curata dall’associazione culturale Trani Tradizioni e inserita nel cartellone de Le Vie del Natale. Il percorso si concluderà alle ore 19:00 presso la Parrocchia di San Giovanni Battista, dove la celebrazione della Santa Messa culminerà con l’adorazione del Bambino da parte dei Re Magi, in un evento che unisce fede, storia e comunità.