Furto in una stazione di servizio sulla provinciale 218: rubati contanti e denaro dal self service

BITONTO - Furto nella serata di ieri ai danni di una stazione di servizio situata lungo la strada provinciale 218, in territorio di Bitonto, nei pressi della cosiddetta Poligonale. Ignoti hanno preso di mira l’impianto riuscendo a introdursi all’interno del gabbiotto.

Una volta entrati, i malviventi hanno forzato una cassaforte, dalla quale hanno asportato circa 3.000 euro in contanti. Non soddisfatti, si sono impossessati anche delle chiavi della colonnina self service, riuscendo ad aprirla e a portare via il denaro contenuto al suo interno. L’esatto ammontare del bottino complessivo è attualmente in fase di quantificazione.

Dopo il colpo, i responsabili si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine: la polizia ha avviato le indagini e avrebbe già rinvenuto l’autovettura utilizzata dai malviventi, elemento che potrebbe rivelarsi determinante per risalire agli autori del furto.

Gli accertamenti proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità.