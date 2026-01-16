È morta Carmela Zullo, aveva 105 anni. L’ultimo saluto della sua Orsara

ORSARA DI PUGLIA – È morta ieri, giovedì 15 gennaio 2026, l’ultracentenaria Carmela Zullo. Aveva festeggiato il suo 105esimo compleanno lo scorso 11 novembre. Era la più anziana di Orsara di Puglia, una delle 10 persone più longeve d’Italia. “In questo momento”, ha detto il sindaco Mario Simonelli, “siamo dispiaciuti e proviamo grande affetto verso la famiglia, a cui tutta la Comunità porge le condoglianze. Il ricordo di ciò che Carmela Zullo ha significato per tutti noi, con la sua straordinaria forza e il suo esempio di donna e lavoratrice capace di unire una grande famiglia, è quello che resterà per sempre nei nostri cuori”.Carmela Zullo è nata l’11 l’11 novembre 1920. Terza di tre figli, fin da ragazzina ha lavorato in campagna assieme ai componenti della sua famiglia d’origine. Nel 1938 arriva il matrimonio con Vito Di Biccari e Carmela inizia a lavorare come fornaia. Un mestiere durissimo che lei svolge fino al 1969, anche negli anni in cui diventa mamma e deve far crescere i suoi tre bambini: Biasina, Angelo e Peppino. Per tantissimo tempo, continua a curarsi dei propri figli e, contemporaneamente, a portare avanti il proprio lavoro. Continua a farlo anche dopo il 1969, anno in cui assieme al marito si trasferisce negli Stati Uniti. In America, dove assieme al marito lavora in una ditta di elettrodomestici, resta fino al 1980. Tornata a Orsara, ricomincia a lavorare come contadina e lo fa fino all’età di 85 anni. Quando scoppiò il secondo conflitto mondiale si era sposata da pochissimo. Ha visto susseguirsi al Quirinale tutti i presidenti della Repubblica eletti dal 1946 ad oggi. Aveva 14 anni quando la nazionale italiana di calcio vinse il suo primo mondiale. Quando nacque, Orsara apparteneva dal punto di vista amministrativo alla provincia di Avellino, prima di passare nel 1927 alla provincia di Foggia. Nel 1969, quando la signora Carmela emigrò negli USA, il presidente degli Stati Uniti in carica era Richard Nixon. In America, dove restò fino al 1980, la signora Carmela vide esplodere le proteste pacifiste contro la sanguinosa guerra del Vietnam e riuscì ad assistere alle elezioni alla Casa Bianca prima di Gerald Ford poi di Jimmy Carter.