Padova, trovata morta Annabella Martinelli: si è tolta la vita sui Colli Euganei

PADOVA - Si è conclusa nel peggiore dei modi l’indagine per ritrovare Annabella Martinelli, la 22enne scomparsa lo scorso 6 gennaio in provincia di Padova. Il corpo della giovane è stato trovato impiccato in una zona dei Colli Euganei, a poca distanza dal punto in cui nei giorni scorsi era stata recuperata la sua bicicletta.

Addosso la ragazza aveva il cellulare, spento, che era stato localizzato proprio in quell’area il giorno della scomparsa. Nel giubbotto indossato da Annabella è stato rinvenuto anche un portafoglio contenente denaro e documenti.

I biglietti e gli accertamenti

All’interno dello zaino, appoggiato a terra nel luogo del ritrovamento, sono stati trovati alcuni biglietti nei quali la giovane manifestava l’intenzione di togliersi la vita. Altri scritti compatibili con l’ipotesi di suicidio, secondo quanto si è appreso, erano stati rinvenuti anche nell’abitazione della 22enne.

Sul posto si sono recati il procuratore capo di Padova, Angelantonio Racanelli, il magistrato titolare dell’indagine Claudio Fabris e i carabinieri del comando provinciale, impegnati negli accertamenti per ricostruire con precisione le ultime ore della giovane.

Il ritrovamento

Il corpo di Annabella Martinelli è stato notato da un passante che stava camminando nella zona. Dopo i rilievi effettuati sul luogo, la salma sarà trasferita all’Istituto di medicina legale di Padova, dove verranno eseguiti gli accertamenti autoptici disposti dalla Procura.

Gli inquirenti, alla luce degli elementi raccolti, propendono per l’ipotesi del suicidio. Le indagini proseguono per completare il quadro della vicenda, che ha profondamente colpito la comunità locale.