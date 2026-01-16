Egnazia Ospitalità Italiana, Recruiting Days 2026



Due giornate dedicate alla selezione di nuovi professionisti dell’ospitalità





Egnazia Ospitalità Italiana, il gruppo di gestione alberghiera fondato da Aldo Melpignano, annuncia i Recruiting Days 2026, due giornate dedicate alla selezione di nuovi professionisti da inserire, per la prossima stagione, nelle strutture del Gruppo. Un’occasione per entrare in contatto diretto con il mondo Egnazia, conoscerne i valori e il suo modo distintivo di intendere l’ospitalità.





Le modalità di partecipazione previste sono due: 4 febbraio 2026, in modalità online; 6 febbraio 2026, in presenza presso Borgo Egnazia, per incontrare il team HR e conoscere da vicino i valori, la cultura e il modello di accoglienza del Gruppo.





L’iniziativa è finalizzata alla selezione di circa 120 nuove figure che entreranno a far parte delle seguenti realtà del Gruppo:

- Borgo Egnazia a Savelletri di Fasano (BR)

- Ostuni a Mare a Ostuni (BR)

- Hotel Santavenere a Maratea (PZ)

- La Tiara a Porto Cervo (SS)

- Hotel Ancora Cortina a Cortina d’Ampezzo (BL)

- Hotel de LEN a Cortina d’Ampezzo (BL)

- Castel Badia a San Lorenzo di Sebato (BZ)





Il regolamento completo è disponibile su: https://egnazia.com/it/recruiting-days/





Per partecipare è necessario selezionare la data preferita e inviare la propria candidatura entro il 26 gennaio 2026 alle ore 18.00.



