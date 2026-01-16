Lecce, Sofia e Himanshu nel team vincitore della sfida nazionale 'Fin 4 Teen'



La finale presso l’Open Innovation Center Sella di Torino. Il progetto di educazione finanziaria per teenager di Sellalab. Orgoglioso il Dirigente Antonucci





Si è svolta martedì 13 gennaio la finale nazionale tra i 5 team finalisti del progetto "Fin 4 Teen", l’iniziativa promossa da Sellalab che ha coinvolto nei mesi scorsi oltre 300 studenti delle scuole medie e superiori di Biella, Torino, Roma, Salerno e Lecce.





Durante la finale, che ha avuto luogo presso l’Open Innovation Center Sella di Torino, sono state presentate le migliori idee in grado di generare impatto positivo a livello sociale, economico e ambientale e la giuria di esperti ha decretato come vincitrice la squadra dei 6 startupper in erba di Lecce, con la loro idea "Offline".





Il team vincitore è composto da Dennis Coppola (15 anni), Emma Fiore (14), Cesare Manfreda (13), Sofia Pasquino (15), Gabriele Perrone (15) e Himanshu Tanwar (15). A seguire i ragazzi di Lecce sono stati gli esperti di Sellalab Federica Pizzato e Angelo Tafuro ed i coach Martina Montinaro e Roberto Vergallo.





Sofia Pasquino e Himanshu Tanwar sono studenti dell'Istituto "Galilei Costa Scarambone" di Lecce, una scuola che ha una lunga esperienza in termini di mentalità imprenditoriale e creazione di startup innovative da parte dei suoi giovani studenti.





Felice e orgoglioso è il dirigente della scuola, Paolo Antonucci, che ha commentato così la bella notizia: «Quando martedì pomeriggio i ragazzi hanno inviato il gioioso messaggio con la decisione della giuria, ho prima esultato e poi ho risposto esprimendo i miei più sinceri complimenti, senza riuscire a nascondere la felicità ed il grande orgoglio che un preside può provare quando i suoi studenti si distinguono a livello nazionale. Il percorso di educazione al denaro e imprenditoria giovanile ad impatto di Sellalab è particolarmente interessante in quanto, oltre all’acquisizione delle nozioni legate al risparmio, guadagno, spesa e uso del denaro, i ragazzi vengono stimolati e accompagnati nell’ideazione di micro idee imprenditoriali legate al sociale e alla crescita del territorio».





I progetti sono stati valutati da un comitato composto da Giacomo Gallazzi (Finanz), Domenico Lopriore (Sella), Francesca Marasca (Sella), Clelia Tosi (Fintech District) e Veronica Scuotto, professoressa di imprenditorialità e innovazione all’Università Federico II di Napoli.





Il programma "Fin 4 Teen", avviato nel marzo 2025, ha proposto cinque percorsi territoriali dedicati alle scuole coinvolte e un campus estivo intensivo, per un totale di 130 ore di formazione. Durante le attività, i partecipanti hanno potuto sviluppare competenze finanziarie e imprenditoriali grazie a incontri teorico-pratici con esperti, lavori di gruppo, laboratori, sfide progettuali e momenti di confronto strutturato. Ogni percorso si è concluso con un hackathon locale, durante il quale ragazze e ragazzi hanno ideato e presentato progetti pensati per rispondere ai bisogni concreti dei propri territori e dei loro coetanei.





Questi sono i cinque progetti selezionati durante la finale nazionale, distintisi per capacità di innovazione e impatto:

- Aura (Liceo Scientifico Albert Einstein, Torino): un dispositivo wearable per la sicurezza personale che integra chiamata rapida di emergenza, localizzazione GPS e attivazione immediata in caso di pericolo, ideato da un team tutto al femminile.

- Bid Art (Istituto Tecnico Economico Piero Calamandrei, Roma): un contenitore per la raccolta dei rifiuti che unisce design artistico e funzionalità, realizzato con una vernice attiva brevettata capace di eliminare fino al 90% di inquinanti e batteri, agendo come purificatore d’aria passivo.

- Loopie (Liceo Artistico Giuseppe e Quintino Sella, Biella): un progetto di moda sostenibile e sociale basato su kit creativi con tessuti di recupero selezionati e igienizzati da detenuti ed ex detenuti, per promuovere economia circolare e reinserimento lavorativo.

- Offline (Istituti di Lecce): una piattaforma rivolta a ragazzi dai 10 ai 18 anni per ridurre il tempo trascorso davanti ai dispositivi digitali e favorire la scoperta di hobby, attività e relazioni offline.

- Skillo (Fin 4 Teen Camp, Biella): una piattaforma che mette in contatto imprese e giovani disoccupati tra i 15 e i 24 anni, offrendo formazione personalizzata, consulenza alle aziende e percorsi di tirocinio per ridurre lo skill mismatch.





Al termine della valutazione sono stati assegnati il primo premio a Offline, il premio "Impatto" ad Aura, il premio "Innovazione" a Loopie, il premio "Creatività" a Bid Art e il premio "Miglior Pitch" a Skillo.