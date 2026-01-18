Emergenza-Urgenza in Puglia: De Santis, "Priorità garantire il diritto alla salute dei cittadini"

BARI – Garantire il diritto alla salute dei cittadini è la vera emergenza in Puglia: a sottolinearlo è, segretario regionale del PD e consigliere regionale, intervenendo sulla situazione dei servizi di emergenza-urgenza.

Secondo De Santis, la priorità è ridurre le liste d’attesa e reperire il personale medico e sanitario necessario a garantire un’efficace risposta dell’Emergenza-Urgenza. "Bene ha fatto il presidente Antonio Decaro, assieme al neo assessore alla sanità Donato Pentassuglia, a convocare un incontro con i direttori dei Pronto Soccorso di tutte le Asl per avere un quadro completo della situazione regionale, valutare le necessità e predisporre azioni concrete a tutela della salute pubblica", dichiara De Santis.

Nei giorni scorsi, evidenzia il consigliere, è stato scongiurato il rischio di chiusura di un punto fisso del 118 a Canosa di Puglia, grazie all’assunzione di quattro medici tramite avvisi già avviati. "Bisogna proseguire in questa direzione – aggiunge – garantendo continuità operativa e attenzione alle esigenze dei cittadini".

De Santis ricorda che il sistema dell’Emergenza-Urgenza è una rete complessa e fondamentale, spesso chiamata a salvare vite umane, e deve essere al centro delle azioni di governo regionale. "Così come devono esserlo tutti gli operatori sanitari che quotidianamente affrontano i problemi delle comunità, in prima linea nelle situazioni di emergenza", conclude.