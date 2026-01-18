Nuova intimidazione a Lecce: minacce di morte alla giudice Mariano, già sotto scorta

LECCE – Nuova intimidazione nei confronti della giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lecce,, da due anni sotto scorta per la sua attività contro la criminalità organizzata. Tra Capodanno e l’Epifania, unaè stata recapitata nel suo ufficio al Palazzo di Giustizia. Il documento è stato subito sequestrato dalla, che ha avviato le indagini per risalire agli autori del gesto.

La magistrata è da tempo nel mirino della criminalità organizzata. Il 3 novembre 2025, infatti, sulla tomba del padre nel cimitero di Galatina era stata rinvenuta una testa di capretto accompagnata da un messaggio di morte e da un coltello. Un episodio analogo si era verificato a febbraio 2024 sotto la sua abitazione a Lecce. Attualmente la giudice gode della protezione di secondo livello.

Dura la reazione delle istituzioni e dei rappresentanti politici. Leonardo Donno, deputato M5S e coordinatore regionale, ha dichiarato:

"Esprimo la massima solidarietà alla giudice del Tribunale di Lecce, Maria Francesca Mariano. Un'intimidazione inaccettabile, l'ennesima minaccia che colpisce chi ogni giorno combatte la criminalità e la mafia. Massima vicinanza a lei e a chi quotidianamente lotta in condizioni difficili. Siamo e saremo al loro fianco. Mi auguro che vengano individuati al più presto i responsabili di un gesto vile che condanniamo con fermezza."

Anche il deputato salentino Saverio Congedo, componente della commissione antimafia, ha espresso solidarietà:

"Desidero esprimere la più ferma condanna per le gravi e reiterate minacce, accompagnate da un inaccettabile augurio di morte, rivolte al GIP del Tribunale di Lecce, dott.ssa Francesca Mariano. Si tratta di un vile e intollerabile attacco nei confronti di un magistrato impegnato da tempo, con rigore e senso dello Stato, nella lotta alla Sacra Corona Unita e alla criminalità organizzata. Nell’esprimere la piena solidarietà alla dott.ssa Mariano, rinnovo il più convinto sostegno al suo operato e l’incoraggiamento a proseguire nella sua meritoria azione a tutela della legalità e dello Stato di diritto, nella consapevolezza che le Istituzioni, le realtà economiche e sociali del territorio e i cittadini onesti sono al suo fianco."

Le indagini proseguono per individuare gli autori della minaccia e accertarne eventuali collegamenti con precedenti atti intimidatori ai danni della magistrata.