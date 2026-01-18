Tragedia a Lucera: morto un neonato di tre mesi, cordoglio del sindaco

LUCERA – Un neonato di soli tre mesi è deceduto nella notte a Lucera, probabilmente dopo una poppata notturna. Si tratta del quarto figlio di una coppia residente nel comune in provincia di Foggia.

Secondo quanto ricostruito, il piccolo sarebbe morto intorno alle 4 del mattino. La constatazione del decesso è avvenuta questa mattina, poco dopo le 8:30, quando i familiari hanno allertato il 118. Sul caso sono in corso accertamenti per chiarire con precisione le cause della morte.

La notizia è stata diffusa dal sindaco Giuseppe Pitta attraverso i suoi canali social. Il primo cittadino ha espresso profondo cordoglio per la tragedia:

"Non si può morire a tre mesi. Non riesco ad accettarlo. Ho un figlio piccolo che amo più della mia vita e non voglio nemmeno pensare al dolore di questa famiglia. Oggi il mio cuore è veramente in frantumi. Riposa in pace piccolo Angelo e dai la forza alla tua famiglia di superare questo immenso dolore", ha scritto il sindaco.

La comunità di Lucera è profondamente scossa dall’accaduto, mentre i familiari del neonato ricevono supporto e vicinanza dagli amici e dai vicini.