Emiliano nominato consigliere del presidente: Fi Puglia, “capolavoro di cinismo politico”
BARI - I consiglieri regionali di Forza Italia Paride Mazzotta, Paolo Dell’Erba, Massimiliano Di Cuia, Marcello Lanotte, Luigi Lobuono e Carmela Minuto commentano la nomina di Michele Emiliano a consigliere del presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro.
“Si scrive ‘nomina a consigliere del presidente’, si legge ‘capolavoro di cinismo politico’ – scrivono i consiglieri – Con questa mossa, Decaro perfeziona il progetto di esclusione del suo predecessore da ogni partecipazione attiva al governo regionale. E lo fa con una pacca sulla spalla, senza riconoscere l’esperienza del centrosinistra degli ultimi anni”.
Secondo il gruppo di Forza Italia, la nomina dimostrerebbe che l’unico obiettivo del neo presidente sarebbe evitare la presenza di figure ingombranti, più che promuovere una reale discontinuità politica.
