Allerta meteo gialla in Puglia: piogge e temporali sui settori ionici

BARI - Scatterà dalle ore 6 di venerdì 17 gennaio 2026 e durerà per le successive 14 ore l’allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile regionale. Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori ionici della Puglia, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.

L’allerta riguarda il rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali ed è stata estesa in particolare all’area dei bacini del Lato e del Lenne, dove non si escludono criticità legate al deflusso delle acque e a fenomeni localizzati di allagamento.

Si raccomanda prudenza negli spostamenti, attenzione nelle zone più esposte e il rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità locali e dalla Protezione Civile. Eventuali aggiornamenti saranno comunicati nelle prossime ore.