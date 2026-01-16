Referendum sulla riforma della giustizia: il sindaco di Bari Vito Leccese aderisce al NO

BARI - Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha aderito all’appello dei sindaci per il NO al referendum sulla riforma costituzionale della giustizia.

“Condivido le ragioni dell’appello dei sindaci – ha dichiarato Leccese – perché questa riforma non migliora il funzionamento della giustizia e introduce elementi che rischiano di comprometterne l’equilibrio costituzionale. Servono interventi seri e concreti per rendere la giustizia più efficiente, non modifiche che ne indeboliscano le garanzie”.

Il primo cittadino ha sottolineato l’esigenza di una riforma reale, orientata alla tutela dei diritti dei cittadini, all’efficienza del sistema e alla certezza del diritto.