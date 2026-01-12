Mietta, esce il nuovo singolo ''Per avere me''





Esce venerdì 9 gennaio, “Per avere me” (Dischi dei sognatori/distr. ADA Music Italy - Warner ada.lnk.to/peravereme), il nuovo singolo di Mietta, in radio da venerdì 16 gennaio.

A più di un anno dall’ultimo singolo, Mietta torna con “Per avere me”, un brano intenso e profondamente personale. La cantautrice pugliese mette in musica per la prima volta una storia vissuta in prima persona, fatta di sofferenza, fragilità e momenti in cui si era smarrita.

“Per avere me” segna una rinascita: attraverso questo brano, Mietta chiude un capitolo doloroso della sua vita, lasciandosi alle spalle ricordi pesanti e riscoprendo la propria autenticità. La canzone racconta il percorso di chi decide di smettere di nascondersi, di affrontare il passato e di vivere pienamente, con coraggio e consapevolezza.

L’amore, fragile e confuso, diventa simbolo di un sentimento custodito come un prezioso cassetto di vetro, mentre la vita si apre alla libertà e all’intensità delle emozioni. Un ritorno musicale potente, in cui Mietta si mostra finalmente libera e sincera.

«Questa canzone è nata nei giorni in cui ho smesso di chiedermi cosa mancasse e ho iniziato a chiedermi cosa restava di me - spiega Mietta - È un brano che parla di errori e rinascite, di tutto ciò che oggi non ho più paura di dire. Racconta il percorso attraverso cui si impara a scegliersi. Nasce da una lettera che ho scritto più di dieci anni fa.»

“Per avere me” scritto dall’artista con Valerio Carboni, Karin Amadori, Vincenza Casati, Marco Rettani, e prodotto da Davide Tagliapietra, anticipa anche il prossimo progetto discografico, che celebrerà la lunga carriera della cantautrice.

Mietta, da sempre personaggio trasversale che ha saputo unire alla musica anche la tv, il cinema e il teatro, attualmente è anche nel cast di “Minimarket”, il nuovo comedy show di Rai Contenuti Digitali e Transmediali ideato da Filippo Laganà con Kevin Spacey, disponibile su RaiPlay.