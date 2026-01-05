Famiglie a teatro: Cappuccetto Rosso tra danza e magia all’Epifania al Teatro Kismet

BARI - Martedì, ilcelebra l’Epifania con una rivisitazione in chiave teatrale e coreutica della fiaba senza tempo. Lo spettacolo, inserito nella, è una coproduzione di, e vede la regia di, con la partecipazione dei danzatori della

La messa in scena propone una reinterpretazione originale della celebre fiaba, in cui i personaggi e la storia prendono vita attraverso il linguaggio del corpo e della danza acrobatica, liberandosi dalle parole e trasmettendo emozioni e relazioni attraverso movimenti e simboli. La scenografia, i costumi e le luci si ispirano a opere pittoriche di Goya, Turner, Bosch e Leonardo da Vinci, creando un dialogo tra fiaba, arte e immaginario visivo dei cartoni animati d’inizio ‘900.

Lo spettacolo è consigliato a un pubblico di bambini dai 5 ai 10 anni, ma può affascinare anche genitori e adulti grazie alla ricchezza simbolica e alla bellezza visiva della rappresentazione.

La Stagione Famiglie a teatro 2025/26 è diretta da Teresa Ludovico e Gianni Forte per Teatri di Bari – Teatro della Città di Rilevante Interesse Culturale, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari.

Informazioni e biglietti:

Prezzo a partire da 7,50 euro

Acquisto disponibile al botteghino del teatro (Strada San Giorgio Martire 22F, Bari), online e nei punti vendita Vivaticket

Con la Kid(s)met card, nominale e ritirabile gratuitamente al botteghino, i biglietti sono acquistabili a metà prezzo

Mini abbonamenti disponibili per 4 o 8 ingressi



