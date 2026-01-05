Solidarietà: domani a Bari "Un Pianoforte per Strada” con il viceministro Sisto



Anche quest’anno il ricavato della manifestazione sarà devoluto ai piccoli ricoverati del reparto di Oncoematologia pediatrica del Policlinico, diretto dal dott. Nicola Santoro.



Secondo un modello ormai consolidato nelle scorse edizioni, che hanno registrato una grande partecipazione popolare a questa maratona di generosità , oltre alle diverse esibizioni musicali e artistiche (musicisti classici e di jazz, attori, cori, pianisti, cantanti, lo scorso anno guest star a sorpresa Al Bano Carrisi e Checco Zalone), saranno presenti medici e volontari delle associazioni Agebeo e Amici di Vincenzo Odv, La Culla di Spago Odv e Apleti Ets (sul territorio offrono assistenza ai piccoli pazienti oncologici e alle loro famiglie) che provvederanno a distribuire materiale informativo e di prevenzione, oltre che ad organizzare attività di intrattenimento per i più piccoli.



L’edizione del 2026, presentata, come da rituale, dal duo Max Boccasile e Carlo Maretti, si avvale del contributo di Banca Popolare di Puglia e Basilicata, FPS Studio di Avvocati, La Camerata Musicale Barese, il Pastificio Riscossa, le aziende Ruffiano, Luglio, Forte Oropan, Il Mascalzone, Caporal Plant, le associazioni Ambiente Puglia e Loradaria.

Anche quest'anno Al Bano sarà presente con la sua nota generosità.

Al suo fianco , fra i musicisti: la Banda della Polizia di Stato, Pierluigi Camicia, Stefania Di Pierro, i Devil Angels, Bruno Florio, Armando De Cillis, Mimmo Colamesta, Pino Di Modugno , Antonio Sanguedolce, Gaia Gentile e Nicolò Pantaleo, il Coro del Faro diretto da Paolo Lepore, il gruppo Lucio canta Lucio, le Sisters Queen, per citarne alcuni.



Il tutto sarà accompagnato da cioccolata calda e panettone artigianale messi a disposizione dalla caffetteria Jeròme di Bari.

Si svolgerà domani, martedì 6 gennaio 2026, dalle 9.00 alle 21.00, l’ottava edizione di “Un Pianoforte per Strada”, la no-stop musicale per la solidarietà organizzata dall’associazione “FPS - Arte e Cultura” diretta da Serena Sisto. L’iniziativa vedrà impegnato, come ogni anno, il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto in una serie di performance al pianoforte nella centralissima via Sparano, a Bari, sul sagrato della Chiesa di San Ferdinando.