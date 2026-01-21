Fasano, arrestato latitante albanese con pistola e documenti falsi

FASANO - I finanzieri del GICO del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Lecce hanno arrestato aun cittadino albanese, latitante internazionale, destinatario di undal Tribunale Penale di Lushnja.

L’uomo doveva scontare due anni di reclusione per possesso illegale di armi ed esplosivi, reato commesso nel 2015 all’interno di un bar in Albania. Alla vista dei militari, il latitante è stato fermato e gli è stato notificato il provvedimento di arresto provvisorio ai fini estradizionali.

Durante la perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa, quattro proiettili nel caricatore e documenti falsi utilizzati per coprire la latitanza.

Per detenzione abusiva di armi e munizioni sul territorio nazionale, l’uomo è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Brindisi e condotto nel carcere locale in attesa di giudizio. Sono in corso accertamenti sulla responsabilità di una connazionale che gli ha offerto ospitalità.