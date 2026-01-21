Ginosa, arrestato 27enne per droga e materiale esplosivo

GINOSA - Un giovane di 27 anni di Ginosa, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato arrestato dai carabinieri di Castellaneta con le accuse die di

Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto circa 600 grammi di droga tra cocaina, hashish e marijuana, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi, a indicare una possibile attività di spaccio organizzata. Sequestrata anche una somma di denaro contante, ritenuta provento dell’attività illecita.

All’interno dell’abitazione sono stati inoltre trovati 179 manufatti esplosivi vietati, contenenti complessivamente oltre 6 chilogrammi di polvere pirotecnica. Il materiale, considerato potenzialmente pericoloso per l’incolumità pubblica, è stato messo in sicurezza e affidato agli artificieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Taranto, che procederanno alla campionatura e alla distruzione degli ordigni.