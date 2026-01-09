Ferrovie Appulo Lucane, Zizza: 'A chi lavora sui treni va il nostro rispetto e l’impegno a non lasciarli mai soli'

- "Oggi, nella sede di Potenza, ho voluto portare la mia vicinanza e quella di tutto il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie Appulo Lucane a una rappresentanza dei nostri capitreno in servizio. Un gesto sentito per ringraziarli del lavoro che svolgono ogni giorno e per stringerci idealmente a tutta la loro categoria dopo il tragico fatto avvenuto alla stazione di Bologna, dove un giovane capotreno ha perso la vita. A chi lavora sui treni va il nostro rispetto e l’impegno a non lasciarli mai soli".