Festa dell’Epifania al Giardino di Santa Rita: una serata speciale per i ragazzi dell’AIAS

BARI – Il Giardino di Santa Rita, nel quartiere San Paolo di Bari, ospiterà mercoledì 7 gennaio una. L’appuntamento è fissato per lein Via Giovanni Candura angolo Pacifico Mazzoni.

Si tratta del primo evento realizzato in questo spazio con l’associazione, pensato per regalare ai ragazzi un pomeriggio di allegria, giochi, sorprese e doni. L’iniziativa è resa possibile grazie al ricavato delle offerte dei calendari di Santa Rita 2026, ancora disponibili e richiedibili contattando il responsabile Michele Genchi.

Alla festa prenderanno parte autorità locali e sostenitori, tra cui il Sindaco di Bari Vito Leccese, la presidente del Terzo Municipio Luisa Verdoscia, il presidente dell’AIAS Dott. Michele Mininni, e i Fratelli Caccavale dell’impresa edile residenziale. Non mancheranno i volontari e i protagonisti della comunità, come Giuseppe Vallarelli, Caterina Barile, Domenico Sifanno (“U’ Passatimb”), Anna Piarulli (“la befana”), Anna Lorusso e Pinuccio (“UBares - Tik Tok”).

Chiunque desideri contribuire all’evento potrà effettuare una donazione al Comitato Santa Rita, IBAN: IT47V0760104000001070912660.

Il responsabile del Comitato, Michele Genchi, invita tutti a partecipare a questa festa all’insegna della solidarietà e della condivisione, dedicata a regalare sorrisi e momenti di gioia ai ragazzi dell’AIAS.

Pagina Facebook del Comitato Santa Rita - Quartiere San Paolo-Bari per aggiornamenti e info.