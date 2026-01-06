Festa dell’Epifania al Giardino di Santa Rita: una serata speciale per i ragazzi dell’AIAS
BARI – Il Giardino di Santa Rita, nel quartiere San Paolo di Bari, ospiterà mercoledì 7 gennaio una festa dell’Epifania dedicata ai ragazzi speciali dell’associazione AIAS di Terlizzi. L’appuntamento è fissato per le ore 18:00 in Via Giovanni Candura angolo Pacifico Mazzoni.
Si tratta del primo evento realizzato in questo spazio con l’associazione, pensato per regalare ai ragazzi un pomeriggio di allegria, giochi, sorprese e doni. L’iniziativa è resa possibile grazie al ricavato delle offerte dei calendari di Santa Rita 2026, ancora disponibili e richiedibili contattando il responsabile Michele Genchi.
Alla festa prenderanno parte autorità locali e sostenitori, tra cui il Sindaco di Bari Vito Leccese, la presidente del Terzo Municipio Luisa Verdoscia, il presidente dell’AIAS Dott. Michele Mininni, e i Fratelli Caccavale dell’impresa edile residenziale. Non mancheranno i volontari e i protagonisti della comunità, come Giuseppe Vallarelli, Caterina Barile, Domenico Sifanno (“U’ Passatimb”), Anna Piarulli (“la befana”), Anna Lorusso e Pinuccio (“UBares - Tik Tok”).
Chiunque desideri contribuire all’evento potrà effettuare una donazione al Comitato Santa Rita, IBAN: IT47V0760104000001070912660.
Il responsabile del Comitato, Michele Genchi, invita tutti a partecipare a questa festa all’insegna della solidarietà e della condivisione, dedicata a regalare sorrisi e momenti di gioia ai ragazzi dell’AIAS.
Pagina Facebook del Comitato Santa Rita - Quartiere San Paolo-Bari per aggiornamenti e info.