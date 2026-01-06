Allerta meteo gialla in Puglia: precipitazioni e nevicate fino a bassa quota
BARI – La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali su tutto il territorio pugliese a partire dalle ore 00:00 del 7 gennaio e per le successive 20 ore.
Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Le nevicate interesseranno inizialmente i settori al di sopra degli 800-1000 metri, con quota neve in calo fino a 400-600 metri sui settori settentrionali della regione, e apporti al suolo da deboli a moderati.
La Protezione Civile invita la popolazione a prestare attenzione durante gli spostamenti, a evitare comportamenti a rischio in caso di temporali e a seguire le eventuali disposizioni locali dei Comuni.