Tragedia in Basilicata: sottufficiale dei Carabinieri si toglie la vita a 49 anni

MATERA – Un sottufficiale dei Carabinieri di 49 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione di campagna, nella provincia di Matera. Le prime indagini confermano che si è trattato di un suicidio.

Il caso si inserisce in una serie di episodi simili che hanno colpito l’Arma negli ultimi mesi, tra cui il suicidio di un altro sottufficiale, avvenuto a dicembre in Basilicata, e quello di una donna sottufficiale verificatosi in estate a Siena.

“L’anno per me inizia nel modo più doloroso”, ha scritto sui social Vincenzo Incampo, dirigente del Sindacato Carabinieri. “Lo conoscevo e come sindacalista avevo seguito una sua vicenda burocratica che gli stava causando forti malumori. Ho scritto più volte agli organi competenti e lui stesso aveva intrapreso i percorsi gerarchici previsti. Nonostante tutto questo, non siamo riusciti a risolvere quella situazione. Ed è così che mi porterò dentro un peso enorme”.

Le autorità competenti stanno svolgendo le indagini per confermare le circostanze del tragico evento e per supportare la famiglia del sottufficiale.