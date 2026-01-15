Rutigliano, principio di incendio alla scuola Aldo Moro: evacuati studenti e personale

RUTIGLIANO - Questa mattina un principio di incendio ha interessato la scuola Aldo Moro di Rutigliano. Secondo quanto riferito, il rogo sarebbe stato causato dall’utilizzo di stufe elettriche per riscaldare gli ambienti, in seguito a un guasto al sistema di riscaldamento dell’istituto. Le stufe avrebbero sovraccaricato l’impianto elettrico, provocando il principio di incendio.

Alunni, insegnanti e personale scolastico sono stati immediatamente evacuati per garantire la sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno rapidamente domato le fiamme e messo in sicurezza la struttura.

Fortunatamente non si registrano feriti. Le autorità scolastiche stanno valutando le misure necessarie per consentire la ripresa delle attività in sicurezza.