Foggia, 14enne arrestato per estorsione con il “cavallo di ritorno”

FOGGIA – La Squadra Mobile di Foggia ha arrestato un minorenne di 14 anni con l’accusa di, legata al metodo del cosiddetto “cavallo di ritorno”, che prevede il pagamento di un riscatto per rientrare in possesso di beni rubati. Al momento risultano ancora da identificare altre persone coinvolte nell’episodio.

Secondo quanto ricostruito, quattro giorni fa il proprietario di un’automobile, dopo aver denunciato il furto del mezzo, è stato contattato da uno sconosciuto che gli ha richiesto una somma di denaro consistente per restituirgli l’auto. La vittima ha prontamente segnalato il fatto al 112 NUE, consentendo agli investigatori di organizzare un servizio mirato che ha portato all’arresto del giovane al momento del pagamento del riscatto.

L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria e il minorenne, già noto alla polizia per una violenta aggressione avvenuta lo scorso ottobre ai danni di un coetaneo foggiano, è stato trasferito nell’istituto penitenziario minorile di Potenza.

Le indagini proseguono per identificare e perseguire gli eventuali complici del ragazzo.