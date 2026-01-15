Foggia, aggressione a una 13enne: indagini in corso e richiesta di rimozione dei video

FOGGIA - Una ragazzina di 13 anni è stata aggredita da un gruppo di coetanee domenica sera a Foggia. Secondo quanto ricostruito, mentre alcune delle ragazze la picchiavano, altre riprendevano l’episodio con i telefoni cellulari.

I familiari della vittima hanno sporto denuncia e le forze dell’ordine hanno già acquisito i filmati diffusi sui social, utili per individuare le responsabili dell’aggressione.

La famiglia della 13enne ha inoltre inviato una formale richiesta a tutte le testate giornalistiche locali e ai media affinché venga immediatamente inibita qualsiasi divulgazione dei video, al fine di tutelare la privacy e l’incolumità della minore.

Le indagini sono affidate agli inquirenti locali, che stanno lavorando per identificare le persone coinvolte e chiarire le circostanze dell’episodio.