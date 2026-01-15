Presicce-Acquarica, custode colto da infarto durante un funerale: salvato dall’ex sindaco medico

PRESICCE-ACQUARICA – Momenti di grande tensione ieri al cimitero di Presicce-Acquarica, nel Salento, quandodurante le esequie di un ex assessore della città,, deceduto due giorni prima sempre per infarto.

Fortunatamente, tra i presenti alle esequie c’era Riccardo Monsellato, ex sindaco della città e medico di professione. Monsellato è intervenuto tempestivamente, praticando un massaggio cardiaco continuativo per circa 8 minuti, fino all’arrivo di un’ambulanza, che però era priva di medico a bordo.

Grazie al pronto intervento dell’ex sindaco, il 45enne si è ripreso e oggi è fuori pericolo. L’episodio sottolinea quanto la rapidità e la preparazione nelle emergenze possano fare la differenza tra la vita e la morte.