Foggia: al Policlinico una cyclette per la rieducazione polmonare dei pazienti









FOGGIA - Domani giovedì 22 gennaio 2026 alle ore 11.00 sarà donata dai Lions Club Foggia “Umberto Giordano” e dall’Associazione “Respirare in Puglia ApS”, presso la palestra dell’ospedale D’Avanzo, ubicata al piano rialzato, una cyclette destinata alla Struttura Complessa Universitaria Malattie Apparato Respiratorio del Policlinico Foggia, diretta dal Prof. Donato Lacedonia.Il gesto concreto ha la finalità di supportare il percorso di riabilitazione polmonare e di migliorare ulteriormente il benessere psicofisico e la qualità di vita dei pazienti del reparto, affetti da malattie respiratorie.