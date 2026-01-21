Trenitalia, dal 26 gennaio al 28 febbraio modifiche sulla linea Bari–Taranto

BARI – DalTrenitalia effettuerà modifiche alla circolazione sulla lineaper consentire al gestore dell’infrastruttura di avviare la seconda fase degli interventi di

Frecce

Il Frecciarossa 8807, in partenza da Milano Centrale alle 11:35, sarà cancellato da Bari a Taranto. Il Frecciarossa 8820, in arrivo a Milano Centrale alle 18:10, sarà cancellato da Taranto a Bari Centrale.

Intercity

I treni Intercity 817 e 823 (Bari–Reggio di Calabria Villa San Giovanni), gli Intercity 605 e 612 (Milano–Lecce) e gli Intercity Notte 758 e 765 (Milano–Lecce) subiranno modifiche di orario e percorso. È previsto un servizio sostitutivo con bus.

Regionali

Trenitalia ha riprogrammato l’offerta con servizi bus e rinforzi ad hoc nelle stazioni di Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle, per agevolare soprattutto gli studenti pendolari. È previsto un servizio di assistenza ai passeggeri nelle stazioni di Taranto, Bari Centrale, Acquaviva delle Fonti, Gioia del Colle e Bitetto.

Fermate dei bus sostitutivi

I bus effettueranno fermata nei piazzali antistanti alle stazioni, ad eccezione di:

Bari Villaggio del Lavoratore (Via Bruno Buozzi)

Acquaviva delle Fonti (Via Monteschiavo, vicinanze sottopasso)

Gioia del Colle (Via Fratelli Capurso, ex Via Lagomagno, retro-stazione)

Castellaneta (Via San Francesco n. 62, ex Edificio Enel)

Massafra (SS 7, civico 10, fronte LIDL)



