Trenitalia, dal 26 gennaio al 28 febbraio modifiche sulla linea Bari–Taranto
BARI – Dal 26 gennaio al 28 febbraio 2026 Trenitalia effettuerà modifiche alla circolazione sulla linea Bari–Taranto per consentire al gestore dell’infrastruttura di avviare la seconda fase degli interventi di potenziamento tecnologico e infrastrutturale.
Frecce
Il Frecciarossa 8807, in partenza da Milano Centrale alle 11:35, sarà cancellato da Bari a Taranto. Il Frecciarossa 8820, in arrivo a Milano Centrale alle 18:10, sarà cancellato da Taranto a Bari Centrale.
Intercity
I treni Intercity 817 e 823 (Bari–Reggio di Calabria Villa San Giovanni), gli Intercity 605 e 612 (Milano–Lecce) e gli Intercity Notte 758 e 765 (Milano–Lecce) subiranno modifiche di orario e percorso. È previsto un servizio sostitutivo con bus.
Regionali
Trenitalia ha riprogrammato l’offerta con servizi bus e rinforzi ad hoc nelle stazioni di Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle, per agevolare soprattutto gli studenti pendolari. È previsto un servizio di assistenza ai passeggeri nelle stazioni di Taranto, Bari Centrale, Acquaviva delle Fonti, Gioia del Colle e Bitetto.
Fermate dei bus sostitutivi
I bus effettueranno fermata nei piazzali antistanti alle stazioni, ad eccezione di:
- Bari Villaggio del Lavoratore (Via Bruno Buozzi)
- Acquaviva delle Fonti (Via Monteschiavo, vicinanze sottopasso)
- Gioia del Colle (Via Fratelli Capurso, ex Via Lagomagno, retro-stazione)
- Castellaneta (Via San Francesco n. 62, ex Edificio Enel)
- Massafra (SS 7, civico 10, fronte LIDL)
Informazioni per i passeggeri
I canali di vendita di Trenitalia sono aggiornati. Maggiori informazioni sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità → Lavori e Modifiche al servizio), sull’App Trenitalia tramite Smart Caring, presso il personale di assistenza clienti o le biglietterie. Indicazioni ad hoc saranno posizionate anche nelle stazioni di interscambio.
La campagna completa è consultabile al link Scegli di viaggiare informato.