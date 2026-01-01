Foggia, assalto al bancomat della BPM: sportello fatto saltare con un ordigno

FOGGIA - Assalto di inizio anno al bancomat della filiale della banca BPM di via Telesforo, a Foggia. Nella notte, ignoti hanno preso di mira lo sportello automatico utilizzando un ordigno rudimentale, posizionato all’interno della fessura del bancomat, che ha provocato una violenta esplosione.

L’esplosione ha distrutto lo sportello e causato danni anche alle strutture circostanti. Nell’onda d’urto è rimasta coinvolta un’autovettura parcheggiata nelle vicinanze, che ha riportato la rottura dei vetri. Il bottino è ancora in fase di quantificazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza l’area, e gli agenti della polizia, che hanno avviato le indagini. Gli investigatori stanno esaminando le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per ricostruire la dinamica dell’assalto e risalire ai responsabili.

L’episodio riaccende l’attenzione sul fenomeno degli assalti agli sportelli automatici, ancora frequenti soprattutto nelle ore notturne, e sull’esigenza di rafforzare le misure di prevenzione e controllo sul territorio.