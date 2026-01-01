La Fiamma Olimpica illumina Trani: la Cattedrale sul mare fa da scenografia al suo passaggio

TRANI - Un’immagine destinata a restare nella memoria collettiva: la Fiamma Olimpica ha attraversato Trani con la maestosa Cattedrale sul mare a fare da sfondo, regalando alla città uno dei momenti più suggestivi del suo percorso verso le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Un passaggio carico di significato, capace di unire sport, storia e bellezza paesaggistica in uno scenario unico.

Dopo la tappa di ieri a Bari, la Fiamma ha proseguito il suo lungo viaggio in Puglia, iniziato nei giorni scorsi tra il Salento e l’area dei Trulli. Un tour che sta valorizzando alcuni dei luoghi più iconici della regione, coinvolgendo cittadini, istituzioni e appassionati, accomunati dall’emozione di accogliere uno dei simboli più universali dello sport mondiale.

A Trani, l’arrivo della Fiamma è stato accompagnato da grande partecipazione e curiosità. La Cattedrale di San Nicola Pellegrino, affacciata sul mare Adriatico, ha offerto una cornice straordinaria, trasformando il passaggio olimpico in un evento di forte impatto visivo e simbolico. Un connubio perfetto tra il messaggio di pace, unità e fratellanza dello sport olimpico e l’identità storica e culturale della città.

Il viaggio della Fiamma Olimpica continua ora verso nuove tappe, ma l’immagine di Trani, con il suo monumento simbolo a dominare il mare, resta una delle più rappresentative di questo percorso pugliese, confermando ancora una volta il ruolo del territorio come vetrina d’eccellenza a livello nazionale e internazionale.

ph_Ezio Cairoli