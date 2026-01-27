Foggia, Difendiamo il Quartiere Ferrovia: “Bene le nuove fototrappole, ma vanno collocate nei punti critici”

BARI - Il gruppoha espresso apprezzamento per l’annuncio delrelativo all’installazione di nuove, sottolineando come si tratti di una misura concreta e necessaria per tutelare. «È esattamente il tipo di deterrenza che da tempo chiediamo: non per punire, ma per proteggere la comunità», affermano i residenti.

Allo stesso tempo, però, il gruppo invita l’amministrazione a garantire che l’installazione non rimanga generica, ma interessi i punti più critici e segnalati del Quartiere Ferrovia, dove l’emergenza rifiuti è quotidiana.

In particolare, si chiede di collocare le fototrappole con priorità nell’area compresa tra via Monfalcone, via Piave e via Montegrappa, individuata dai residenti come “snodo” degli sversamenti e accumuli, soprattutto dopo la rimozione di due punti di conferimento in via Trieste, in un contesto con circa ottanta attività etniche.

«Se l’obiettivo è davvero colpire l’inciviltà nei luoghi noti, quel perimetro deve obbligatoriamente rientrare tra i primi interventi, insieme agli altri punti caldi della città», conclude Difendiamo il Quartiere Ferrovia, confermando l’impegno a segnalare e documentare eventuali criticità. L’appello è che alle parole seguano i fatti, con fototrappole installate nei punti più problematici del quartiere.