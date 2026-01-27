Puglia, allerta meteo gialla per vento e mareggiate: previste raffiche fino a burrasca
BARI - La Protezione Civile della Puglia ha diramato un allerta meteo gialla per rischio vento valida su tutto il territorio regionale a partire dalle prime ore di mercoledì 28 gennaio 2026 e per le successive 20 ore.
Previsioni
- Venti: forti da sud-est, con raffiche fino a burrasca, in progressiva rotazione da sud-ovest. Sui rilievi più alti della regione i rinforzi potranno raggiungere burrasca forte.
- Mareggiate: intense sulle coste più esposte.
La criticità riguarda in particolare i rilievi e le aree costiere, dove si prevedono condizioni di vento e mare molto intensi.
Si raccomanda la massima prudenza e, dove possibile, di limitare gli spostamenti nelle zone esposte e di proteggere oggetti che potrebbero essere danneggiati dal vento.