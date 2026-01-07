Foggia, investito e ucciso da un’auto: muore a 25 anni Simone Raucea

FOGGIA - Tragedia della strada nella serata di oggi a Foggia, dove un giovane di 25 anni, Simone Raucea, ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto. L’incidente è avvenuto intorno alle 20 in via Scillitani, nei pressi dell’uscita laterale della villa comunale, una zona particolarmente frequentata anche nelle ore serali.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il ragazzo sarebbe stato travolto da un’autovettura per cause in corso di accertamento. L’impatto è stato violentissimo: il 25enne avrebbe sbattuto contro il parabrezza del veicolo per poi essere sbalzato a diversi metri di distanza. Le condizioni sono apparse subito gravissime.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il conducente dell’auto si è fermato immediatamente dopo l’incidente ed è rimasto sul luogo dell’accaduto.

A occuparsi dei rilievi e delle indagini sono gli agenti della polizia locale, che stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità. La notizia della morte di Simone Raucea ha rapidamente fatto il giro della città, suscitando dolore e sgomento.