Foggia, strade al limite: via Mandara tra buche pericolose e mancata manutenzione

FOGGIA – Il problema delle strade dissestate a Foggia non è una novità, ma in via Mandara la situazione ha raggiunto livelli che non possono più essere considerati normale usura. La carreggiata presenta due buche profonde circa 4-5 centimetri, circondate da crepe e cedimenti dell’asfalto, che già hanno provocato danni a diverse ruote di automobilisti.

Il rischio maggiore si manifesta durante la pioggia, quando l’acqua copre le buche rendendole quasi invisibili. Gli automobilisti, non avendo il tempo di evitarle, possono subire impatti che vanno dalla foratura al danneggiamento di cerchi, sospensioni e assetto. La pericolosità riguarda anche scooter, biciclette e monopattini, dove un piccolo sobbalzo può provocare cadute e infortuni.

Molti cittadini denunciano che, in una città di circa 150 mila abitanti, non è accettabile dover guidare quotidianamente su strade in condizioni “disastrose e vergognose”. Le strade non sono solo un dettaglio estetico, ma un elemento di sicurezza, prevenzione degli incidenti e tutela del lavoro, soprattutto per chi usa l’auto per consegne o trasporti professionali.

Le critiche si concentrano anche sulle scelte di spesa pubblica: mentre si finanziano eventi e manifestazioni, la manutenzione ordinaria resta spesso trascurata. In via Mandara non bastano rattoppi frettolosi; occorrono interventi strutturali che comprendano il ripristino del fondo stradale, la regolarizzazione della superficie e il controllo del drenaggio per evitare ristagni d’acqua.

In attesa di lavori definitivi, sarebbe necessario almeno adottare misure temporanee di sicurezza: segnalazioni, delimitazioni o verniciature di avviso per rendere visibili le buche e ridurre il rischio di incidenti.

La situazione di via Mandara è un monito: la manutenzione stradale non può essere considerata un favore o un optional. In una città come Foggia, garantire strade sicure è un dovere verso tutti i cittadini.