Serie A, Lecce beffato dal Parma: al “Via del Mare” finisce 1-2

Il Lecce esce sconfitto dal “Via del Mare” nella ventesima giornata di Serie A, battuto 2-1 dal Parma al termine di una gara intensa e ricca di episodi. I giallorossi, avanti nel primo tempo, pagano le espulsioni e un’autorete che cambiano l’inerzia del match, consentendo agli emiliani di ribaltare il risultato nella ripresa.

L’avvio di gara è favorevole al Lecce, che passa in vantaggio già al 1’: Banda sfonda sulla sinistra e serve un cross perfetto per Stulic, bravo a colpire al volo di destro e a battere il portiere. I padroni di casa continuano a spingere e al 15’ è ancora Banda ad andare vicino al raddoppio, ma il suo sinistro termina fuori. Il Parma prova a reagire al 24’ con una punizione di Valeri che sfiora il palo. Al 33’ il Lecce va a un passo dal 2-0 con Maleh, che di destro colpisce il palo, mentre al 36’ Tiago Gabriel, di testa, non riesce a indirizzare il pallone verso la porta.

Nella ripresa il Lecce parte ancora bene e al 9’ Banda sfiora nuovamente il gol, ma due minuti dopo arriva l’episodio che cambia la partita: l’esterno giallorosso viene espulso per un duro fallo su Del Prato, lasciando i suoi in inferiorità numerica. Il Parma ne approfitta e al 15’ va vicino al pareggio con Bernabè, il cui sinistro si stampa sulla traversa.

Il gol dell’1-1 arriva al 20’, sugli sviluppi di un’azione offensiva degli ospiti: Tiago Gabriel, nel tentativo di liberare l’area, devia di testa il pallone nella propria porta. Al 28’ il Parma completa la rimonta con Pellegrino, che svetta di testa e firma il gol del vantaggio. Il Lecce prova a reagire e al 30’ Coulibaly non riesce a concretizzare una buona occasione, mentre al 39’ è il Parma a sfiorare il tris con Oristanio, che colpisce il palo con il sinistro.

Nel finale la tensione sale: al 92’ il Lecce resta addirittura in nove uomini per l’espulsione di Gaspar, colpevole di aver colpito con un calcio Pellegrino. Al 96’ arriva l’ultima occasione per i salentini, ma Tiago Gabriel spreca da posizione favorevole.

Con questa sconfitta il Lecce resta quintultimo in classifica con 17 punti, mentre il Parma sale al quattordicesimo posto a quota 21, portando a casa tre punti pesanti in chiave salvezza.