Foggia–Catania 1-1 allo Zaccheria: Bevilacqua illude, autogol di Buttaro firma il pari

FRANCESCO LOIACONO - Foggia–Catania termina 1-1 allo Zaccheria nella ventesima giornata del girone C di Serie C. I rossoneri strappano un punto contro una delle big del campionato, mentre gli etnei rallentano la loro corsa al vertice.

Nel primo tempo il Catania parte con maggiore intraprendenza. Al 12’ Jimenez va vicino al vantaggio con una conclusione che non trova lo specchio della porta. Il Foggia prova a contenere e a ripartire, ma la prima frazione si chiude senza reti.

Nella ripresa gli ospiti tornano a farsi pericolosi: al 6’ Casasola sfiora il gol, mentre all’11’ Di Gennaro calcia di destro senza inquadrare la porta. Un minuto dopo, però, è il Foggia a colpire. Al 12’ Bevilacqua sblocca il risultato con un tocco al volo di destro su cross di D’Amico, facendo esplodere lo Zaccheria.

La reazione del Catania è immediata e al 20’ arriva il pareggio: Buttaro, nel tentativo di anticipare Jimenez, devia involontariamente il pallone nella propria porta per l’1-1. Gli etnei continuano a spingere e al 30’ Forte va vicino al gol del sorpasso, senza fortuna. Nel finale anche il Foggia ha l’occasione per vincerla, ma al 90’ Nocerino non riesce a concretizzare una buona opportunità.

Con questo pareggio il Foggia resta terzultimo in classifica a quota 19 punti, appaiato al Latina, mentre il Catania conferma il secondo posto con 42 punti. Nella ventunesima giornata del girone C, sabato 10 gennaio, il Foggia sarà impegnato in trasferta contro il Sorrento: calcio d’inizio alle 17.30 allo stadio “Viviani” di Potenza.