Lecce, 17enne aggredita in pieno centro: movente legato a un tatuaggio e a TikTok

LECCE - Un episodio di violenza scuote la movida leccese. Unaè stata aggredita nella serata di sabato tra, una delle zone più frequentate dai giovani nel centro storico di Lecce.

Secondo quanto denunciato dalla madre della presunta vittima in Questura, l’aggressione sarebbe scaturita da motivi di gelosia legati a un ragazzo. La giovane, infatti, avrebbe pubblicato su TikTok un video in cui mostrava un tatuaggio legato a un ex fidanzato, scatenando la reazione di due coetanee maggiorenni che l’hanno affrontata fisicamente.

Durante l’aggressione, la ragazza sarebbe stata strattonata, colpita con i tacchi e tirata per i capelli, sotto gli occhi di numerosi presenti. Solo l’intervento del personale del 118 ha permesso di soccorrerla: trasportata in ospedale, è stata dimessa con sei giorni di prognosi.

Una terza coetanea avrebbe assistito alla scena senza intervenire. Le forze dell’ordine stanno attualmente indagando sull’accaduto per ricostruire dinamica e responsabilità, mentre la famiglia della giovane ha annunciato l’intenzione di sporgere denuncia.

L’episodio riporta l’attenzione sulla sicurezza nelle zone della movida e sui rischi legati alla viralità dei social network tra adolescenti.