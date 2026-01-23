Fondazione Petruzzelli: tutto esaurito per il Concerto Famila diretto da Marco Medved

ph_Clarissa Lapolla

Nuovo successo per la rassegna della Fondazione Petruzzelli: sabato 24 gennaio alle 18.00 il concerto diretto da Marco Medved, maestro del Coro del Teatro Petruzzelli, ha registrato il tutto esaurito. Il Coro di Voci Bianche è stato diretto da Francesca Russo.

In programma la celebre cantata scenica “Carmina Burana” di Carl Orff, nella versione per due pianoforti e percussioni, con i solisti Deniz Leone (tenore), Francesca Bicchierri (soprano) e Luca Simonetti (baritono). A supporto, un ensemble di professori d’orchestra specializzati in pianoforte e percussioni.

I Concerti Famila 2026 proporranno otto appuntamenti: sei con l’Orchestra del Teatro e due, novità del nuovo anno, dedicati al Coro del Petruzzelli. La rassegna è pensata per offrire ai giovani e alle famiglie una prima esperienza musicale di qualità, con concerti di circa un’ora dedicati al repertorio classico e alle musiche per ragazzi composte per il grande schermo. I biglietti hanno prezzi simbolici: 1 euro per ragazzi fino a 13 anni, 5 euro per tutti gli altri spettatori.

Marco Medved, milanese, diplomato in pianoforte e specializzato in direzione d’orchestra e direzione di coro, ha maturato esperienze internazionali tra Svizzera, Austria e Germania, tra cui il ruolo di Maestro del coro del Teatro di Bonn dal 2015 al 2024, dirigendo circa 70 produzioni.

Prossimi appuntamenti dei Concerti Famila:

Martedì 17 febbraio, ore 18.00 – Danila Grassi, Orchestra del Teatro Petruzzelli, in programma opere di Niccolò Piccinni, Antonín Dvořák e Leonard Bernstein.

Domenica 22 febbraio, ore 18.00 – Christian Ugenti, Orchestra del Teatro Petruzzelli, con musiche di John Powell, Modest Musorgskij, Leonard Bernstein, John Williams e Danny Elfman.

Giovedì 19 marzo, ore 18.00 – Gianni Rinaldi, Orchestra del Teatro Petruzzelli, in programma Mascagni, Rossini, Satie, Martucci, Glazunov, Bartók e Schubert.




