Fondazione Petruzzelli: tutto esaurito per il Concerto Famila diretto da Marco Medved
|ph_Clarissa Lapolla
BARI – Nuovo successo per la rassegna Concerti Famila della Fondazione Petruzzelli: sabato 24 gennaio alle 18.00 il concerto diretto da Marco Medved, maestro del Coro del Teatro Petruzzelli, ha registrato il tutto esaurito. Il Coro di Voci Bianche Vox Juvenes è stato diretto da Emanuela Aymone.
In programma la celebre cantata scenica “Carmina Burana” di Carl Orff, nella versione per due pianoforti e percussioni, con i solisti Deniz Leone (tenore), Francesca Bicchierri (soprano) e Luca Simonetti (baritono). A supporto, un ensemble di professori d’orchestra specializzati in pianoforte e percussioni.
I Concerti Famila 2026 proporranno otto appuntamenti: sei con l’Orchestra del Teatro e due, novità del nuovo anno, dedicati al Coro del Petruzzelli. La rassegna è pensata per offrire ai giovani e alle famiglie una prima esperienza musicale di qualità, con concerti di circa un’ora dedicati al repertorio classico e alle musiche per ragazzi composte per il grande schermo. I biglietti hanno prezzi simbolici: 1 euro per ragazzi fino a 13 anni, 5 euro per tutti gli altri spettatori.
Marco Medved, milanese, diplomato in pianoforte e specializzato in direzione d’orchestra e direzione di coro, ha maturato esperienze internazionali tra Svizzera, Austria e Germania, tra cui il ruolo di Maestro del coro del Teatro di Bonn dal 2015 al 2024, dirigendo circa 70 produzioni.
Prossimi appuntamenti dei Concerti Famila:
- Martedì 17 febbraio, ore 18.00 – Danila Grassi, Orchestra del Teatro Petruzzelli, in programma opere di Niccolò Piccinni, Antonín Dvořák e Leonard Bernstein.
- Domenica 22 febbraio, ore 18.00 – Christian Ugenti, Orchestra del Teatro Petruzzelli, con musiche di John Powell, Modest Musorgskij, Leonard Bernstein, John Williams e Danny Elfman.
- Giovedì 19 marzo, ore 18.00 – Gianni Rinaldi, Orchestra del Teatro Petruzzelli, in programma Mascagni, Rossini, Satie, Martucci, Glazunov, Bartók e Schubert.
Il Botteghino del Teatro Petruzzelli è aperto: lunedì 10.00–14.00, martedì–sabato 11.00–19.00, domenica 10.00–13.00.
E-mail: botteghino@fondazionepetruzzelli.it – Tel.: 080.9752810