Furto nella notte al ristorante Vettor di Bari, colpo nel quartiere Umbertino

BARI - Colpo nella notte nel quartiere Umbertino di Bari, dove ignoti hanno preso di mira il ristorante Vettor, situato in via Bozzi. I malviventi sono riusciti a introdursi all’interno del locale dopo aver forzato l’ingresso, portando via merce e denaro.

Il furto è stato scoperto nelle prime ore del mattino. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, insieme al personale della Scientifica, che ha effettuato i rilievi per ricostruire l’accaduto e raccogliere eventuali elementi utili alle indagini.

Al momento non è stato reso noto l’ammontare del bottino né se l’area fosse coperta da sistemi di videosorveglianza. Gli inquirenti stanno acquisendo tutte le informazioni utili per risalire agli autori del colpo.